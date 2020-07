Policiais do Batalhão de Choque prendem homem com arma, dinheiro, drogas e munições em Itaquá

Um foragido da Justiça foi preso nesta segunda-feira, 13, por policiais do Batalhão de Choque, em Itaquaquecetuba, durante a Operação Saturação. Na ação, foram apreendidos anotações do tráfico de drogas, um revólver, dinheiro, drogas e munições.

Segundo a polícia, o homem preso foi capturado em uma residência, localizada na Avenida Gonçalves Dias, no bairro Marengo. Entorpecentes foram localizados no imóvel.

Segundo a polícia, um segundo endereço foi alvo de buscas. Desta vez, os policiais seguiram até um apartamento na Rua Cambuci, no Jardim Odete, onde mais drogas foram encontradas. Ninguém foi preso.

Levantamento feito pela PM apontou que foram cerca de dois quilos de drogas apreendidas, além de outros objetos relacionados ao crime organizado.

As ações dos policiais do Choque foram registradas no 1º Distrito Policial (DP).