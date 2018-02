Policiais do Canil da PM prendem mecânico por tráfico de drogas no Monte Sion

Policiais Militares (PMs) do Canil do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) prenderam um mecânico, de 34 anos, numa viela da Estrada do Areião, na Vila Monte Sion, em Suzano. Ao todo, foram apreendidas 49 pedras de crack, 45 pinos contendo cocaína, 40 porções de maconha e R$ 314.

A ação ocorreu nesta segunda-feira (19). Logo após ver o suspeito, os policiais conseguiram abordá-lo. Na ocasião, foi localizado R$ 314, além de 20 porções de cocaína e crack, respectivamente, bem como dez papelotes de maconha.

Quanto à venda de drogas, o suspeito confirmou estar atuando na região há um tempo. Os PMs desconfiaram de que pudesse haver mais entorpecentes escondidos, portanto, o cão Judá foi acionado para fazer uma varredura na área.

O cão policial conseguiu localizar o restante das drogas próximo a um muro. As drogas estavam escondidas em meio a entulhos e sacos de lixo. Segundo a polícia, o suspeito não quis fornecer informações sobre o responsável por abastecê-lo com mais entorpecentes.