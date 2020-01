Policiais do Canil prendem homem por tráfico em comunidade do Monte Cristo

Um homem, de 40 anos, foi preso por suspeita de vender drogas numa comunidade do Jardim Monte Cristo, em Suzano. A ação foi realizada pelo grupamento de Canil do 32° Batalhão. No total, foram apreendidos mais de 300 porções de drogas, além de anotações e R$ 216. Os cães farejadores da PM Judá, Mel e Ayla ajudaram na ocorrência.

A prisão foi na segunda-feira, 13. Policiais foram verificar denúncias da venda de drogas. Em uma área conhecida por ser ponto de venda de drogas, os agentes flagraram um indivíduo carregando uma mochila.

De acordo com a polícia, o suspeito jogou a mochila em um barraco e fugiu. Ele foi detido mais à frente, quando outra equipe da PM cercou o local. Na ocasião da abordagem, o homem não carregava nenhum item ilícito. Contudo, a mochila estava com drogas.

O suspeito negou que as drogas lhe pertenciam. Disse que estava no local conversando. A versão, porém, foi confrontada após a polícia encontrar o documento pessoal do suspeito no local em que a mochila com drogas estava.

Ele foi preso e autuado em flagrante por tráfico de drogas.

