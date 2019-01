Policiais do Canil realizam operação em comunidade no Jardim Monte Cristo

Policiais do grupamento do Canil, do 32º Batalhão, apreenderam nesta quarta-feira (23) 3,2 quilos em entorpecentes. A ação foi realizada em uma comunidade, no Jardim Monte Cristo, em Suzano. Segundo a Polícia Militar, os traficantes fugiram.

De acordo com a Polícia Militar, os cães Athos e Judá, especialistas em detecção de drogas, localizaram os entorpecentes em meio a mato e entulhos, no final da Avenida Paulista. Entre os narcóticos apreendidos está maconha, cocaína e crack.

As drogas encontradas foram apreendidas e encaminhadas para análise. O caso será registrado na Delegacia Central.