Policiais do Choque prendem dois após matar e enterrar servidor público

Policiais do 2º Batalhão de Choque, da Capital, prenderam duas pessoas, nesta terça-feira (11), no Conjunto Santo Ângelo, distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. De acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos admitiu ter matado e enterrado o corpo do padrasto nos fundos de um terreno.

A princípio, denúncia apontava para um possível cemitério clandestino, em um imóvel na Rua das Esmeraldas. Relatos também descreviam o responsável pelo local. Policiais foram à região e flagraram o indivíduo tentando escapar.

Perguntas foram feitas a respeito do cemitério, sobretudo, o suspeito revelou que assassinou o padrasto e ex-servidor da Prefeitura de Osasco, Genivaldo José de Jesus, de 54 anos. Ele indiciou ainda o local aonde enterrou o corpo. Foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros para desenterrar o cadáver.

Segundo a polícia, o homem preso tem três passagens na Justiça por roubo. Além disso, ele era procurado por um roubo cometido no passado. Agora, o indivíduo deve responder por homicídio e ocultação de cadáver.

Outro suspeito também foi preso na ação, mas não há detalhes sobre a participação na morte violenta. O caso deve ser registrado no 4º Distrito Policial (DP) de Jundiapeba.