Policiais do Deic prendem em Itaquá integrante de quadrilha especializada em grandes roubos

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam nesta quinta-feira (20), em Itaquaquecetuba, um dos integrantes da quadrilha responsável por grandes ataques a empresas de transporte de valores no Brasil e na América do Sul nos últimos anos. A detenção aconteceu na manhã desta quinta-feira e é a segunda feita pela Polícia Civil, em dois dias, de assaltante inscrito na lista dos mais procurados do país.

Na quarta-feira (19), agentes da 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), haviam capturado um dos envolvidos no roubo de mais de 700 quilos de ouro ocorrido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em julho de 2019. O criminoso foi detido em Ferraz de Vasconcelos, em diligências relacionadas ao tráfico de drogas.

A prisão efetuada nesta quinta-feira é resultado do preciso trabalho investigativo dos agentes da 5ª Delegacia de Patrimônio (Investigações sobre Roubo a Banco). O suspeito foi localizado pelos serviços de Inteligência Policial em uma casa no município de Itaquaquecetuba. Toda a movimentação das ruas próximas e das entradas do imóvel era vigiada por um circuito de câmeras de segurança, controlado a partir de um quarto. Para chegar ao assaltante, os policiais neutralizaram o sistema.

No currículo do crimino constam invasão a uma transportadora de valores no Paraguai (2017), o roubo a um carro-forte em Suzano, na Grande São Paulo, (2018) e um assalto no aeroporto de Blumenau, em Santa Catarina (2019).

Na avaliação do delegado Pedro Ivo Corrêa, titular da 5ª Delegacia de Patrimônio, o homem detido hoje integra a organização criminosa responsável pelos maiores roubos ocorridos no Brasil nos últimos anos. O ataque executado no Paraguai também é considerado o maior crime do gênero ocorrido no país vizinho.