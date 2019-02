Policiais do Garra detém mulher e adolescente por tráfico em Mogi

Policiais do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) detiveram duas pessoas por tráfico de drogas nesta terça-feira (12) no Parque Olímpico, em Mogi das Cruzes. De acordo com o delegado Eduardo Boigues, responsável pelo grupo de elite, a ação culminou na apreensão de 1,6 quilo de entorpecentes, entre pinos, porções e papelotes de cocaína, crack e maconha.

A ação desta tarde é resultado de denúncias anônimas. Ao menos, sete policiais participaram da operação para capturar indivíduos que comercializavam drogas, em um conjunto habitacional.

“Prendemos uma mulher, de 24 anos, e apreendemos um adolescente, de 16, que agiam no tráfico”, explicou Boigues.

As drogas foram encontradas em um apartamento. Os narcóticos estavam escondidos em uma mochila.

“Agora, eles responderão pelo crime de tráfico e associação. Ela por corrupção de menores”, acrescentou o delegado.