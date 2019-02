Policiais do Garra fecham cerco e prendem quatro traficantes em feira noturna

Uma ação do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) terminou com a prisão de quatro traficantes, na madrugada desta sexta-feira (1°), na Avenida Fernando Junger, na Praça Central de Biritiba Mirim. De acordo com o delegado Eduardo Boigues, o grupo começou a ser monitorado após denúncias relatarem a comercialização de entorpecentes na feira noturna da cidade.

Os traficantes se infiltraram em meio à multidão, o que propiciava que pudessem vender as drogas. Na maioria das vezes, o grupo nem sequer importava-se com a presença de famílias no local. Foi necessário que um dos investigadores se disfarçasse de usuário de drogas. O objetivo era o de identificar quais eram os traficantes.

"Um policial buscou e descobriu quais eram os vendedores. Depois, houve uma espécie de monitoramento, que permitiu que pudéssemos delimitar a área dos traficantes", explicou o delegado Eduardo Boigues, que comandou a operação.

Ao todo, 10 investigadores participaram da ação. O grupo foi capturado. Isso provocou correria de frequentadores da feira noturna. No entanto, não houve registros de incidentes, em decorrência da operação. Apesar da pouca quantidade de drogas apreendidas, Boigues frisa a importância da ação. "Tudo ocorria em frente às famílias e cidadãos de bem. Agora, a gente espera ter freado a ação desses traficantes", reforçou Boigues.