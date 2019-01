Policiais do Garra interceptam 'carregamento' de drogas no Jardim Revista

Policiais do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) interceptaram um pequeno carregamento de drogas, nesta terça-feira (8), na Avenida Libanesa, no Jardim Revista, em Suzano. Ao todo, 5,82 quilos de entorpecentes foram apreendidos.

De acordo com o delegado responsável pelo Garra, Eduardo Boigues, a apreensão ocorreu depois que denúncias anônimas revelaram que uma entrega seria feita no bairro. Relatos diziam ainda sobre a possibilidade de que um ‘cabeça do narcotráfico’ na região poderia estar presente.

Investigadores foram à região para capturar o membro da facção criminosa. A prisão só não foi possível, pois, o suspeito teria deixado o ‘pacote’ no local e saído por outra parte do terreno.“Vamos continuar investigando, pois pretendemos prendê-lo. Foi questão de segundos não termos o capturado, mas vamos continuar no encalço”, afirmou Boigues.

Os tijolos de maconha, cocaína pura, entre outras drogas, serão incineradas posteriormente. A ação foi realizada pelos investigadores Boris, Kleber, Duílio, Marcos, Brito e Osni.