Policiais do Garra localizam veículos em Suzano e Itaquá

Policiais do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) localizaram nesta quarta-feira (8) dois veículos produtos de crime (furto e roubo) em Itaquaquecetuba e Suzano. O primeiro foi encontrado em um imóvel, na Estrada do Pium, em Itaquaquecetuba. A segunda ocorrência foi na Rua Iban Fleuri Meireles, no Jardim Natal, em Suzano.

Segundo o delegado Eduardo Boigues, responsável pelo grupo de elite da Polícia Civil na região, um mini caminhão foi encontrado parado na garagem de um imóvel, em Itaquá. Na ocasião, os policiais não conseguiram prender o responsável pelo veículo. A identidade do suspeito obtida e será alvo de uma investigação.

Em Suzano, porém, os policiais apenas conseguiram encontrar o veículo. Boigues explica que o veículo foi roubado na Rodovia Fernão Dias. Os bandidos chegaram a manter motorista e ajudante reféns, por cerca de 40 minutos, mas os abandonou em Guarulhos. "No momento da localização, o furgão ostentava outro emplacamento", disse Boigues.