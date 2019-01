Policiais do Garra prendem traficantes na Chácara Guanabara em Mogi

Policiais do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) prenderam dois traficantes, na Rua das Hortências, na Chácara Guanabara, divisa de Mogi das Cruzes e Guararema. A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira (4). Ao todo, foram apreendidos 124 pinos contendo cocaína, 100 pedras de crack, 61 porções de maconha e R$ 130.

Segundo o delegado Eduardo Boigues, responsável pelo Garra, o local das prisões foi alvo de uma operação contra o narcotráfico. Denúncia apontava para a venda constante de entorpecentes no bairro. Foi então que os policiais realizaram uma espécie de campana, para identificar os responsáveis pela venda e verificar a chegada e saída de dependentes químicos.

Ao longo de alguns minutos, os investigadores conseguiram observar a chegada e saída frequente de usuários de drogas, inclusive em veículos. Na ocasião, os policiais conseguiram identificar que o traficante sempre agia em frente a um terreno baldio, próximo a um campo de futebol.

Com o primeiro suspeito, foi encontrado uma sacola com 56 pedras de crack, 54 pinos de cocaína, 11 porções de maconha e R$ 30. O indivíduo admitiu a venda. Enquanto ainda permaneciam no local, os policiais flagraram outro suspeito, que tinha ficado anteriormente no ponto de venda de drogas.

O segundo traficante tentou fugir, mas acabou sendo capturado. Mais drogas foram encontradas: 70 porções de cocaína, 50 de maconha, 48 de crack e R$ 100. "Esse segundo indivíduo agia como uma espécie de gerente no ponto de venda de drogas", afirmou Boigues.

A ação foi realizada pelos policiais Alexandre Odashima, Fábio Alves e Kleber Pinheiro.