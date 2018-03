Policiais ferroviários apreendem adolescente por venda irregular de Bilhete Único

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido pela Polícia Ferroviária (PF) por venda irregular de Bilhete Único. A ação ocorreu durante a manhã desta quarta-feira (14) na Estação Aracaré, em Itaquaquecetuba. Ao todo, 19 cartões do Bilhete Único foram recolhidos.

Segundo a polícia, o jovem foi flagrado ofertando passagens de modo irregular. Nenhuma quantia em dinheiro foi localizada. Há suspeitas de que mais pessoas participavam da ação, porém não foram identificadas.

Técnicos da São Paulo Transportes (SPTrans) foram acionados para verificar se as cargas disponíveis nos cartões eram de origem ilícita. Ou seja, oriundas de fraude no sistema de recarga. Até a publicação deste texto, os peritos da SPTrans continuavam no distrito central realizando esse levantamento.

Caso confirmado a origem ilícita, segundo a PF, o adolescente poderá ser autuado por estelionato, já que a prática é considerada fraudulenta pela Polícia Civil.