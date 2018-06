Policiais flagram roubo em Itaquá e Poá

Ladrões foram detidos durante o feriado de Corpus Christi, quinta-feira (31), no Alto Tietê.

Em Itaquaquecetuba, os indivíduos foram encontrados pela polícia na Travessa Bonfim, no bairro Morro Branco, após assaltarem uma vítima na Avenida Ítalo Adami. A via fica a 10 minutos de distância de onde foram encontrados. A polícia chegou aos infratores conforme as características descritas. Em abordagem aos indivíduos, foram localizados os documentos da vítima.

Já em Poá, outras duas pessoas também foram detidas após uma tentativa de roubo, por volta das 15 horas de quinta-feira (31). Os infratores foram encontrados 20 minutos depois da denúncia. A polícia encontrou com o mais velho um simulacro de revólver, enquanto o adolescente portava anotações com atos infracionais por furto, roubo e receptação. Os dois foram reconhecidos pela vítima e conduzidos ao distrito policial, onde o maior de idade permaneceu preso por roubo e corrupção de menores e o adolescente ficou a disposição da vara da infância e juventude por ter cometido ato infracional de roubo.