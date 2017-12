Policiais Militares ajudam em parto de bebê em Ferraz

Um atendimento típico para celebrar a chegada do Natal com esperança. Esta foi a impressão dos policiais militares, José Cícero de Oliveira e Fabiano Rodrigues Catarino. Eles auxiliaram no parto de um bebê nesta sexta-feira (22), na Vila Margarida, em Ferraz de Vasconcelos.

O subtenente Oliveira e o soldado Rodrigues apresentavam uma ocorrência de receptação, quando pessoas chegaram ao 1º Distrito Policial (DP) da cidade, na Rua Stela Mazzucca, pedindo ajuda. O pedido, porém, não era para algo violento. E sim para ajudar uma gestante, que estava em trabalho de parto.

A casa da gestante fica em frente à unidade policial. Lá, os policiais viram que a mulher não tinha condições de ser levada ao hospital. Portanto, eles a ajudaram na chegada do filho. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Mãe e filho passam bem e foram levados ao Hospital Regional Doutor Osíris Florindo Coelho.