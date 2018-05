Policiais Militares e bandidos trocam tiros no Trecho Leste do Rodoanel em Itaquá

Policiais Militares (PMs) e bandidos trocaram tiros no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) durante a manhã desta sexta-feira (18) em Itaquaquecetuba. Ao DS, um caminhoneiro, que pediu para não se identificar, disse que um dos criminosos estava com uma metralhadora.

Segundos antes ao confronto, os bandidos teriam roubado um motorista e um caminhoneiro. Quando saíram da cabine do caminhão, os ladrões foram surpreendidos por uma viatura da PM.

Houve troca de tiros, e nenhum policial foi atingido. Até o momento, não há informações de pessoas internadas com ferimentos causados por disparos de arma de fogo. A quadrilha fugiu sentido à Vila Varela e Estação Aracaré.

Novo método de assalto

Os assaltos foram no quilômetro 118, do Trecho Leste do Rodoanel. De acordo com a polícia, os criminosos jogaram pedaços de pneus na pista, com o objetivo de parar os veículos. A primeira vítima, inclusive, foi um idoso.

“Eu parei, porque vi que algo enroscou no assoalho do carro. Quando parei, eles saíram do meio do mato. Fiquei com medo, porque eles eram muito violentos”, falou o idoso, que pediu para não se identificar por medo de represálias.

O caso será registrado na Delegacia Central de Itaquá.