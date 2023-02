Policiais militares salvam criança durante incêndio em Ferraz

Policiais Militares salvaram uma criança que precisa de cuidados especiais durante um incêndio na noite de quinta-feira (2) em Ferraz de Vasconcelos.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 3ª Companhia do 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) estava fazendo um patrulhamento quando recebeu a informação que na altura da Avenida dos Autonomistas, uma residência estaria em chamas após ser atingida por um raio devido às fortes chuvas.

De acordo com as informações da Polícia, entre os moradores estava uma criança que necessita de cuidados especiais e que utiliza um aparelho respiratório.

Com a chegada das equipes e com o apoio de mais viaturas, os militares conseguiram conter o fogo que se concentrava na cozinha com o auxílio de mangueiras que encontraram na residência. A bomba da piscina da residência ajudou a potencializar a força da água.

Com a rápida ação, os militares conseguiram salvar a criança e preservar o respirador utilizado por ela.