Policiais resgatam família ilhada durante enxurrada em Suzano

A Polícia Militar resgatou uma família que ficou ilhada dentro de um carro durante um alagamento na Vila Urupês, em Suzano, nesta quarta-feira (28). No veículo estavam um casal e três crianças, com idades entre 3 e 10 anos.

Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada na Avenida Mário Covas, no cruzamento com a Rua Gato Cinzento, após o transbordamento do Rio Una, provocado pelo forte volume de chuva na cidade.

As equipes foram acionadas via rede de rádio e, ao chegarem ao local, encontraram o automóvel quase submerso e sendo arrastado pela correnteza.

Para realizar o resgate, os policiais montaram um sistema de segurança com cordas presas à cintura dos agentes e a um ponto fixo. As crianças foram retiradas primeiro, seguidas pela mulher e, por último, o homem.

De acordo com a PM, ninguém ficou ferido. As vítimas permaneceram em um condomínio próximo até conseguirem retornar para casa.