Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 29 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 29/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Policiais resgatam família ilhada durante enxurrada em Suzano

Dois adultos e três crianças, entre 3 e 10 anos, foram resgatadas

29 janeiro 2026 - 17h56Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/PM)

A Polícia Militar resgatou uma família que ficou ilhada dentro de um carro durante um alagamento na Vila Urupês, em Suzano, nesta quarta-feira (28). No veículo estavam um casal e três crianças, com idades entre 3 e 10 anos.

Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada na Avenida Mário Covas, no cruzamento com a Rua Gato Cinzento, após o transbordamento do Rio Una, provocado pelo forte volume de chuva na cidade.

As equipes foram acionadas via rede de rádio e, ao chegarem ao local, encontraram o automóvel quase submerso e sendo arrastado pela correnteza.

Para realizar o resgate, os policiais montaram um sistema de segurança com cordas presas à cintura dos agentes e a um ponto fixo. As crianças foram retiradas primeiro, seguidas pela mulher e, por último, o homem.

De acordo com a PM, ninguém ficou ferido. As vítimas permaneceram em um condomínio próximo até conseguirem retornar para casa.

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM de Itaquá apreende mais de 500 porções de drogas em casa-bomba
Itaquaquecetuba

GCM de Itaquá apreende mais de 500 porções de drogas em casa-bomba

Polícia recupera carga de canetas emagrecedoras avaliada em R$ 800 mil em Arujá
Polícia

Polícia recupera carga de canetas emagrecedoras avaliada em R$ 800 mil em Arujá

Operação TAC mira esquema que tirou pelo menos R$ 24 mi dos cofres de Ferraz de Vasconcelos
Polícia

Operação TAC mira esquema que tirou pelo menos R$ 24 mi dos cofres de Ferraz de Vasconcelos

GCM de Mogi prende um por tráfico de drogas e outro por roubo
Polícia

GCM de Mogi prende um por tráfico de drogas e outro por roubo

Pai e filho são presos em desmanche ilegal de veículos roubados e furtados em Ferraz
Polícia

Pai e filho são presos em desmanche ilegal de veículos roubados e furtados em Ferraz

Corpo é encontrado dentro d'água em Arujá
Arujá

Corpo é encontrado dentro d'água em Arujá