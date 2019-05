Policiais Rodoviários salvam bebê engasgado na Mogi-Bertioga

Um bebê de quatro meses foi salvo por policiais militares da 4ª Cia do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), que estavam de plantão na noite de quarta-feira (8) na Base do Policiamento Rodoviário, localizada na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga.

Por volta das 22 horas, uma mãe chegou ao local desesperada informado que seu filho estava engasgado. Segundo os policias de plantão, o bebê chegou desacordado e sem respiração.

Rapidamente, um dos PMs iniciou as manobras de desobstrução das vias aéreas utilizando a técnica conhecida como "manobra de Heimlich", que se baseia em massagens nas costas e região do tórax.

Após algum tempo, os policiais conseguiram restabelecer a respiração da criança, que voltou as condições normais tranqüilizando a mãe e o pai que estava no local apreensivos. Após o susto, a família agradeceu o apoio dos policias e seguiu para o hospital para a realização de exames no bebê.