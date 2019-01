Policiais se disfarçam e desmontam ponto de venda de drogas próximo à estação de trem

A Polícia Civil desmantelou nesta terça-feira (8) um conhecido ponto de venda de drogas, nas proximidades da Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), próximo à Estação Suzano. O local fica às margens da linha férrea usada para o transporte de cargas. A ação foi realizada por investigadores do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra). Na ocasião, um traficante foi identificado e preso. Com ele, foram apreendidos 56 pinos contendo crack e R$ 86.

A identificação do traficante só foi possível, após policiais se disfarçarem como dependentes químicos e se infiltrarem no grupo. Para isto, foi necessário que cobrissem os rostos com camisetas, óculos e outros adereços.

De acordo com o delegado Eduardo Boigues, responsável pelo Garra, o local onde a prisão foi realizada é de difícil acesso, mas principalmente, no que se refere a possibilidade da campana - método usado por policiais para aguardar, identificar e flagrar criminosos em algum tipo de ação ilícita.

"Os policiais Rodrigo e Leonardo, disfarçados, conseguiram identificar o vendedor que viciava essas pessoas e mantinha viva a dependência dos usuários", explicou.

Agora, o suspeito será autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Local conhecido

O ponto de venda é visitado diariamente por dependentes químicos. A frequência de pessoas, inclusive, é flagrada por passageiros, que utilizam a Linha 11-Coral, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).