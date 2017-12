Policial à paisana intervém em assaltos atira e mata suspeito de roubo na Vila Varela

Um confronto a tiros terminou com um suspeito de roubo morto em Poá. O tiroteio se iniciou depois que um policial à paisana flagrou bandidos tentando roubar três veículos, na Rua Doutor João Rensi Neto, na Vila Varela. Os comparsas do suspeito ferido fugiram. Uma comerciante, de 30 anos, também ficou ferida, depois que estilhaços de vidro atingiram seu rosto. Ela estava num carro, que passava pelo local no momento do confronto.

A troca de tiros ocorreu no final da noite desta terça-feira (26). A via fica ao lado da Rodovia João Afonso de Souza Castellano (SP-66). As informações sobre o caso apontam que a intenção do policial era intervir à ação dos bandidos. Inclusive, ele mandou que os suspeitos se entregassem. Porém, um deles estava armado e reagiu à abordagem.

O confronto foi intenso, mas o policial não ficou ferido. O suspeito baleado ficou caído no chão. Ao vê-lo desarmado, os comparsas fugiram a pé. Ele estava com um revólver calibre 38. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, o suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Viaturas da Polícia Militar (PM) deram apoio à ocorrência. Buscas foram feitas na região, sobretudo, os bandidos foragidos não foram localizados.

Quando o caso foi apresentado na Delegacia, as vítimas iniciais disseram que seria alvo da ação dos bandidos. Pelo menos, dois motoristas corroboraram a versão do policial, que teria visto a tentativa de arrastão e interveio para ajudá-los.

Carro atingido

No boletim, a polícia frisa que uma mulher teria ficado ferida decorrente ao confronto entre o policial e o bandido morto. Isto porque ela, o marido e a filha, passavam de carro pela via, quando ocorreu a troca de tiros. A caminhonete que eles estavam foi atingida por disparos, que teriam quebrado o vidro e a lesionado.

Apesar do susto, a mulher não teve ferimentos graves. Ela não prestou depoimento, já que ficou internada em observação. Segundo a Polícia Civil, o suspeito morto estava solto em regime semiaberto. Ele respondia a um processo por roubo.