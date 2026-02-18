Policial civil é preso suspeito de atirar em casal durante discussão em Suzano

Um policial civil, de 56 anos, foi preso em flagrante na noite de domingo (15) suspeito de atirar em um casal em um bar na rua Regina Cabalau Mendonça, no Jardim São Luiz, em Suzano.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o agente discutira com a companheiro, de 43 anos, quando uma pessoa que estava no local tentou intervir. Neste momento, o policial mostrou que estava armado. O homem, de 26 anos, tentou desarmá-lo, momento em que o agente disparou duas vezes.

Os tiros atingiram o rapaz e a namorada dele, de 27 anos, que estava próxima. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital.

Após o ocorrido, o policial foi até a Delegacia de Polícia de Suzano, onde a arma foi apreendida. O caso foi comunicado à Corregedoria e o homem preso em flagrante.