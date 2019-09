Policial de folga é atingido por golpe de faca no peito em Itaquá Segundo a polícia, o militar estava de folga e desarmado no momento do ataque. Agressor foi preso

Por Daniel Marques - de Itaquá 02 SET 2019 - 12h08

Arma usada no crime foi apreendida pela polícia. Foto: Divulgação Atualizado às 12h46 Um policial militar, de folga, foi esfaqueado durante uma confusão, no sábado (31), em Itaquaquecetuba. Ele foi atingido na região do tórax - próximo ao coração. O suspeito de atacá-lo foi preso em flagrante. De acordo com a Polícia Militar (PM), o PM estava numa festa na casa da namorada, quando um vizinho, que trabalha como carteiro, foi ao local para reclamar do som alto. As informações divulgadas pela polícia apontam que o carteiro discutiu com a namorada do policial, que tentou intervir. Foi neste momento que o suspeito golpeou o PM. A vítima foi socorrida ao Hospital Santa Marcelina. O policial passou por cirurgia. O estado de saúde ainda não foi divulgado. A faca usada no crime foi apreendida. O carteiro preso vai responder por tentativa de homicídio.

