Policial de folga flagra roubo, impede ação e troca tiros com bandidos

Um policial de folga impediu um roubo a uma carga e trocou tiros com criminosos, nesta terça-feira, 7, em Itaquaquecetuba. Ninguém ficou ferido ou foi preso. Os objetos roubados foram recuperados.

De acordo com a Polícia Militar, o roubo foi em frente à residência do policial. Ele viu a ação e, com um parente, seguiu os bandidos. Em dado momento, o grupo de ladrões abandonou o carro e atirou na direção do agente. Houve revide, mas ninguém foi atingido.



Até as 19h34, a polícia não tinha informações da entrada de indivíduos baleados em hospitais do município ou região. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.