Policial reage a assalto, mata bandido e deixa outro ferido em Ferraz

Um bandido morreu e outro ficou ferido após um policial de folga reagir a uma tentativa de assalto, no cruzamento da Rua das Indústrias e a Avenida Tancredo de Almeida Neves, no Jardim Triângulo, em Ferraz de Vasconcelos. O fato aconteceu no final da tarde deste domingo (27).

O suspeito morto foi identificado como Anderson Vinicius Souza Rodrigues, de 18 anos. Ele foi socorrido com vida ao Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, mas não resistiu aos ferimentos. O segundo suspeito também foi encaminhado à unidade hospitalar.

De acordo com a Polícia Civil, a tentativa de assalto foi por volta das 17 horas. Rodrigues e um comparsa tentaram roubar um casal, que caminhava na via. Foi então que o policial, que era uma das vítimas, reagiu e atirou, ao menos, nove vezes. Mesmo ferido, os suspeitos fugiram. O piloto, porém, caiu metros à frente.

Em razão de ter reagido, a arma do policial foi recolhida para análise.