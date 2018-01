Policial militar à paisana reage a tentativa de assalto e atira em bandidos em Poá

Uma policial militar da Capital trocou tiros com assaltantes após uma tentativa de roubo nesta quinta-feira (11), em Poá. Os bandidos tentaram roubá-la, na Rua Foz do Iguaçu, na Vila Lúcia, divisa entre a cidade poaense e Itaquaquecetuba. Um dos suspeitos que participou do confronto foi baleado no peito e o comparsa foi detido.

A troca de tiros aconteceu por volta das 7h45. Segundo as primeiras informações, um assaltante conseguiu abordá-la, quando passava pela via. O confronto foi filmado pelo circuito de monitoramento de uma casa vizinha ao local do crime.

As imagens mostram a momento que o primeiro bandido entra no carro pela porta do passageiro. O assaltante sai, mas retorna para sentar-se no banco traseiro. A filmagem também mostra o segundo suspeito atravessando a via. Segundo a polícia, a suspeita é de que ele estivesse fazendo a escolta para a realização do roubo.

A policial aproveitou a ocasião e saiu pela porta do passageiro. Foi neste instante que, depois de se identificar como PM, os bandidos fogem correndo, mas atirando para trás. Os disparos foram revidados, sendo que, um dos assaltantes acabou sendo atingido. Ainda segundo as informações divulgadas pela PM, a policial, que é tenente de um departamento na Capital, não ficou ferida ou sofreu qualquer lesão decorrente quanto ao confronto com os bandidos.

A fuga dos bandidos durou pouco tempo. Isto porque um deles pediu ajuda num posto de combustível, localizado na Avenida Nove de Julho. Assim, ambos acabaram sendo detidos. O suspeito ferido foi levado ao Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho.

O caso será registrado na delegacia de Poá.