Policial militar de folga reage a assalto e mata suspeito em Itaquá

Um policial militar de folga reagiu a um assalto na Vila Bartira, em Itaquaquecetuba, e matou um suspeito. Após ser ameaçado de morte, o policial atirou duas vezes, mas apenas um tiro acertou a teste do suspeito. Um segundo suspeito fugiu do local. O caso foi registrado, na noite desta terça-feira (29), na Delegacia Central.

Caso

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), por volta das 20h30, o policial voltava do serviço pela Rua Marília, onde foi abordado por um suspeito. Um segundo suspeito o acompanhava. O primeiro suspeito colocou uma arma na cabeça do policial e anunciou o assalto. Em seguida o assaltante puxou a mochila, o celular e o fone de ouvido do policial.

O policial disse que tentou administrar a situação, pedindo calma ao suspeito e tentando evitar que ele percebesse a arma na cintura. Segundo o policial, o suspeito se demonstrou nervoso em todo momento e o ameaçou de morte pelo menos duas vezes.

O policial atirou duas vezes, mas apenas um acertou o suspeito, que morreu no local. O segundo suspeito fugiu.

Depois disso, o policial constatou que a arma do suspeito era falsa e pediu apoio da polícia.

O policial ainda relatou que antes dos fatos, os dois suspeitos já tinham passado por ele na rua, mas que esperaram um local sem movimento para realizarem o roubo.