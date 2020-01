Policial militar de folga reage a assalto e um bandido é baleado em Suzano

Um policial militar de folga reagiu a um assalto e baleou um bandido, na terça-feira à noite, por volta das 23h30, na Rua Guilherme Garijo, região do Jardim Santa Inês, em Suzano. Mesmo ferido, o suspeito conseguiu fugir, mas acabou sendo detido ao procurar socorro no Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba. Outros três criminosos permanecem foragidos.

Segundo a Polícia Militar, o bandido baleado e outros três comparsas tentavam roubar um veículo na região Norte de Suzano. O primeiro alvo dos ladrões foi o motorista de um veículo sedã, que conseguiu acelerar e escapar.

Em seguida, o bando foi em direção ao carro do policial militar, que reagiu e atirou. A quadrilha conseguiu fugir por uma área de mata sem levar nada. Policiais fizeram buscas, mas ninguém foi encontrado.

Ainda de acordo com a PM, durante a madrugada, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu informação de que um indivíduo deu entrada com um ferimento na região do quadril. ele passou por atendimento cirúrgico, mas não corre risco de morrer.

Em razão de o desfecho ter sido em Itaquaquecetuba, o caso foi enviado à Central de Flagrantes da cidade. O PM reconheceu o baleado como um dos autores da tentativa de assalto. O caso continua em andamento.