Policial militar de folga reage a tentativa de roubo e atira em assaltante em Suzano

Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e atirou contra um suspeito de roubo, no dia de Natal, em Suzano. O fato ocorreu na Rua Olávo Billac, no Boa Vista. De acordo com a polícia, o baleado está internado sob escolta policial no Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba.

O suspeito foi atingido por uma única vez. Mesmo depois de baleado, ele e o comparsa - ainda não identificado - conseguiram fugir. A PM disse que o paradeiro do suspeito ferido foi descoberto, depois que ele buscou auxílio médico no hospital. Até o momento, a polícia não tem pistas sobre o paradeiro do assaltante foragido.

No boletim, a versão dada pelo policial militar diz que os bandidos tentaram roubá-lo, inclusive comunicando o assalto. Quando a dupla se aproximava, o policial conseguiu se afastar e se identificar. Um dos bandidos, porém, não acatou às ordens de se entregar. Ele, inclusive, fez menção de atirar contra o policial militar.

Neste momento, com receio de que pudesse ser morto pelos criminosos, o policial atirou e atingiu as costas do suspeito, que mesmo ferido subiu na garupa da moto e fugiu.

Viaturas da Polícia Militar (PM) chegaram depois do crime para prestar auxílio à ocorrência. Ainda segundo o registro do caso, um amigo do policial seria a primeira vítima dos suspeitos. Isto porque a dupla o viu sozinho na via, e retornaram bruscamente para abordá-lo. A tentativa não foi executada, já que o homem conseguiu entrar dentro de casa.

O caso foi registrado como tentativa de roubo, lesão corporal decorrente a intervenção policial e legítima defesa.