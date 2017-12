Policial militar de folga reage a roubo e mata assaltante em Ferraz de Vasconcelos

Um policial militar, de folga, atirou e matou um suspeito de roubo no final da noite de quarta-feira (20) em Ferraz de Vasconcelos. Mais dois indivíduos, um deles menor, foram detidos por suspeita de também participarem da ação criminosa. Duas pistolas, 13 cartuchos deflagrados e quatro celulares foram apreendidos.

Por volta das 23h35, policiais militares que realizavam atividades de prevenção pelo Jardim Temporim, foram chamados pelo policial de folga para dar apoio em uma ocorrência na Rua Raimundo Magrini com esquina da Rua Nair Saint Ana. Os policiais em atividades estavam próximo ao local e se deslocaram para ajudar. Durante o trajeto, os agentes observaram um veículo GM Corsa prata, que trafegava em alta velocidade. Em atitude suspeita, os policiais apenas anotaram a placa do carro e continuaram o caminho para prestar apoio ao policial de folga.

Ao chegarem no local dos fatos, encontraram o policial, que relatou que o assaltante baleado e morto tentou o roubar e atirou contra ele. Assim, o policial revidou por legítima defesa com nove tiros, porém não se sabe quantos acertaram o ladrão. Ele disse ainda que antes da ação, mais dois suspeitos chegaram com a vítima dentro do carro avistado pelos policiais em atividade durante o deslocamento a área.

Após pesquisa de emplacamento, os policiais identificaram o endereço da proprietária do carro, que morava próximo ao local do tiroteio. Eles foram até a residência e lá descobriram que o veículo era da irmã do suspeito morto, que disse ter financiado o carro para o irmão. Os policiais pegaram o número do telefone do irmão sem dizer a irmã dele o que tinha acontecido. Ao ligarem para o aparelho, um policial passando se por cunhado da vítima, um dos outros dois suspeitos atenderam o telefonema. Questionado onde estariam e dizendo que estariam preocupados com a demora dele chegar em casa, um dos suspeito apenas disse "Não tenho notíciais boas, ele foi roubar um policial, que atirou nele".

Os policiais continuaram a busca pelos outros dois suspeitos. Eles foram até a casa onde morava o suspeito baleado, localizada no Jardim Castelo, mas não encontraram nada. Depois de alguns minutos, os policiais depararam de novo com o veículo GM Corsa prata andando por uma das ruas do bairro. Os suspeitos tentaram furgir, mas foram abordados. Com eles nada foi encontrado. Questionados, os indivíduos disseram que iam encontrar o suspeito morto, mas que ao chegarem no local, avistaram o veículo aberto na via pública e com medo dos tiros, resolveram fugir com o carro.

Em depoimento, o policial de folga disse que os três indivíduos o tentaram roubar, sendo que um deles o tentou matar. Mesmo tendo atirado contra o ladrão, ele continuou com o suspeito no local, que foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas que ao chegar no Hospital Regional não resistiu aos ferimentos e morreu.

A pistola calibre 9MM do ladrão morto e a pistola calibre 40 do policial que atirou para se defender foram apreendidas e apresentadas na Delegacia Central de Ferraz.