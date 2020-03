Policial militar é atropelado por bandidos na Estrada Portão do Honda

Um policial militar foi atropelado após um carro furar um bloqueio de fiscalização na Estrada Portão do Honda, no Jardim Europa, em Suzano, durante a tarde desta quarta-feira, 18. De acordo com as primeiras informações, o militar bateu a cabeça ao ser atingido pelo veículo.

Após atropelar o policial, os bandidos abandonaram o veículo, um modelo VW Golf. Até o momento, a informação é a de que o carro era ocupado por dois bandidos.

O PM atropelado foi encaminhado, com um ferimento na cabeça, ao Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba. O estado de saúde ainda não foi divulgado.

Buscas

Policiais de Suzano realizam buscas na região Norte. O objetivo é localizar os bandidos foragidos. A caçada aos criminosos envolve o helicóptero Águia da PM.

O DS aguarda mais informações sobre o caso. O texto pode sofrer alterações.