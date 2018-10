Policial militar é baleado duas vezes durante tentativa de assalto em Arujá

Atualizado às 17h46

Um policial militar foi baleado numa tentativa de assalto, neste sábado (27), no bairro Mirante, em Arujá. Segundo a Polícia Militar, o militar aposentado reagiu e trocou tiros com um bandido, que foi morto no confronto.

O alvo do bandido era um supermercado. Porém, um policial flagrou a ação e deu voz de prisão. A ordem, porém, não foi aceita pelo criminoso. Houve confronto. O PM foi atingido duas vezes e sobreviveu, sobretudo, o suspeito - ainda não identificado - morreu.

Após ser baleado, o policial foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. A previsão é que ele seja encaminhado ao Hospital das Clínicas (HC) de São Paulo. No entanto, não há detalhes sobre a gravidade dos ferimentos.