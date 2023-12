Policial militar é baleado no rosto durante tentativa de assalto, em Arujá

Um policial militar, de 35 anos, foi baleado no rosto durante tentativa de assalto, na noite desta segunda-feira (18), em Arujá.

O caso aconteceu na rua Jurandir Mauro Lopes, na Vila Pedroso. Até o momento, ninguém foi preso.

Circula nas redes sociais imagens de uma câmera de segurança que mostram o momento em que o PM é baleado.

Segundo a Secretaria do Estado da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. No endereço, encontraram a vítima baleada no rosto.

O PM foi socorrido ao Hospital Luzia Pinho de Melo em Mogi das Cruzes, onde ficou internado.

O caso foi registrado como latrocínio tentado na Delegacia de Polícia de Arujá. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os autores e a motivação do crime.