Policial militar é preso e duas pessoas são baleadas durante roubo em Suzano

Um soldado, de 34 anos, é suspeito de participar de um roubo que terminou com duas pessoas baleadas, sendo uma de raspão, na Rua Major Pinheiro Fróes, no Parque Maria Helena, em Suzano. O DS apurou que o militar detido estava na corporação há 12 anos e pertencia ao 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) de Itaquaquecetuba.

As informações sobre o caso apontam que o assalto resultando à prisão do policial ocorreu durante a noite de domingo (28). O militar e outro indivíduo – ainda não identificado – tentaram roubar três pessoas, de 19 a 46 anos, que caminhavam pela via. O fato aconteceu entre às 23 horas e 0 hora desta segunda-feira (29).

Ao DS, uma das três vítimas, que pediu para não se identificar, disse que houve reação ao roubo. O grupo tentou desarmar o policial militar, que estava à paisana e não usava a farda da corporação. Quatro tiros foram disparos. Dois atingiram as vítimas, sendo um na perna e outro de raspão.

Dos dois baleados, um homem, de 46 anos, permanece internado no Hospital Santa Marcelina de Itaquá. O motivo é de que a bala continua alojada no osso da perna. A vítima, de 38 anos, ferida de raspão, passa bem. Outra pessoa internada é o policial militar. Ele está hospitalizado na Santa Casa de Suzano, depois de ter sido agredido após praticar o assalto.

A reportagem também apurou que a arma usada no crime pertencia à corporação. Depois de receber alta, o policial deverá ser transferido ao presídio Romão Gomes, na Capital. O Conselho de Disciplina da Polícia Militar deve iniciar ainda esta semana ao processo para solicitar a expulsão da expulsão do militar.