Policial Militar, irmão da presidente da Câmara de Suzano, é encontrado morto

O corpo do cabo Neilo Rego Lione, do 5° Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) de São Paulo, foi encontrado carbonizado dentro de um carro na manhã deste sábado, 18, em Guarulhos. Ele é irmão da presidente da Câmara de Suzano, Gerice Lione (PL).

O corpo foi reconhecido por um motorista do batalhão. A polícia contatou a proprietária do carro, que é esposa do policial, que confirmou que o militar usava o veículo. O esposo de Gerice, Jefferson Ferreira dos Santos, o Prefeito da Academia, confirmou o parentesco ao DS por telefone.



Segundo o investigador Igor, do 2° Distrito Policial de Guarulhos, o corpo estava no banco traseiro de um Honda Fit, na Estrada Morro do Sabão, próximo ao número 2000, no bairro de Cabuçu, em Guarulhos.



De acordo com o investigador, quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo já havia cessado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito.



Ele deu detalhes de como o local e o corpo foram encontrados. Segundo Igor, o carro estava praticamente intacto, com o banco de trás queimado - local onde foi encontrado o militar. Havia algumas marcas de chamuscamento no veículo.



Dentro do carro, o militar estava enrolado em um edredom e com o rosto exposto. Grande parte das queimaduras estava na parte superior do corpo. Também havia três perfurações de bala no braço esquerdo.



O local foi preservado até a chegada da perícia. A ocorrência foi registrada no 2° Distrito Policial de Guarulhos.