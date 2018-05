Policial militar reage a assalto atira e mata bandido na Vila São Paulo

Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e atirou em um bandido durante a noite dessa quarta-feira (16), na Vila São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos. O suspeito foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Corregedoria da PM afastou o policial das atividades na rua, até que um inquérito da Polícia Civil defina se a morte foi resultado de legítima defesa. O local do crime passou por perícia. Três cápsulas foram encontradas.



À respeito da tentativa de assalto, o policial disse estar conversando com uma amiga dentro do carro quando um bandido abriu a porta com arma em punho. Por isto, reagiu e atirou três vezes. Outros indivíduos - ainda não identificados - participaram da ação, mas fugiram ao ouvir os disparos. Uma arma falsa foi localizada e apreendida.

O Corpo de Bombeiros chegou a levar o suspeito com vida ao Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, mas ele morreu devido aos ferimentos. De acordo com a Polícia Civil, o rapaz morto foi identificado como Lucas Conceição de Lima Silva, de 18 anos.

O caso foi registrado como tentativa de roubo a veículo, homicídios simples decorrente de posição à intervenção policial e legítima defesa.