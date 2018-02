Policial militar reage a assalto atira e mata suspeito de roubo em avenida de Poá

Um confronto a tiros terminou com um suspeito morto neste sábado (3), em Poá. Quatro assaltantes tentaram roubar a moto de um policial militar, que passava pela Estrada Padre Eustáquio, com sentido à 2ª Companhia do 35º Batalhão da Polícia Militar (BPM/M), em Itaquaquecetuba. A Polícia Civil deve iniciar as investigações para tentar identificar os foragidos.

A troca de tiros teria ocorrido após um Citroen C3 atingir a moto do policial, e o lançar para fora da pista. Este carro era ocupado pelos quatro bandidos. Segundo a polícia, um assaltante armado desceu do carro atirando. Houve o revide e o suspeito foi baleado. Ele correu sentido a um matagal, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em seguida, os comparsas fugiram no carro. O veículo bateu em um poste de iluminação, na Avenida Mário Covas Junior, em Suzano. Há suspeitas de que outro criminoso tenha sido atingido no confronto, mas nenhuma pessoa deu entrada em hospitais da região. O carro usado pela quadrilha foi abandonado e localizado.

Após o fato, o policial foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Caiuby, em Itaquá. Ele passou por atendimento médico, mas teve apenas ferimentos leves.

O corpo do suspeito morto foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Suzano. A identidade dele não foi revelada. A ocorrência foi registrada na delegacia central de Poá.