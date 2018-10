Policial militar reage a assalto e atira contra bandidos; câmera flagra ação

Uma policial militar, de 47 anos, atirou contra bandidos em uma tentativa de assalto, em Poá. Uma câmera de segurança flagrou o momento que os cinco assaltantes fogem a pé (veja vídeo abaixo). As informações sobre o caso foram divulgadas esta terça-feira (30).

O fato aconteceu no domingo de manhã, por volta das 5h10. A policial saia para ir ao trabalho, quando um VW Gol bloqueou a passagem. Imagens de câmeras de monitoramento mostram um indíviduo abrindo a porta do passageiro.

Em seguida, porém, a vítima também abre a porta. No boletim, a policial cita que anunciou ser policial. Foi aí que um dos ladrões apontou uma arma em sua direção. Ela reagiu e atirou. Com os disparos, os cinco ladrões fugiram correndo e abandonam o carro. Nas imagens, é possível ver que um dos suspeito era uma mulher.

A policial, porém, não soube informar se algum suspeito foi atingido. Buscas foram realizadas no dia do crime, bem como no começo desta semana, porém, nenhuma pessoa deu entrada com ferimentos causados por disparos de arma de fogo em hospitais da região.

O veículo usado no crime não tinha queixa de roubo ou furto. No entanto, policiais não conseguiram localizar o atual proprietário. O carro foi negociado duas vezes nos últimos anos.

Investigação

Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso. A polícia continua à procura dos bandidos, que ainda não foram identificados.