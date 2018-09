Policial militar reage a tentativa de assalto e atira contra bandidos em Poá

Um policial militar à paisana reagiu a uma tentativa de assalto e atirou contra criminosos, na madrugada desta terça-feira (25), na Avenida Adutora, em Poá. Até o momento, a polícia busca pistas que levem aos criminosos, e se algum deles foi atingido.

O crime aconteceu, por volta das 5h30, no bairro Nova Poá. Ao menos, dois veículos foram utilizados pelos criminosos. A hipótese é que os ladrões queriam roubar o carro do policial. Mas, o policial reagiu atirando na direção dos ladrões. Não há informações se algum dos bandidos foi atingido. Buscas em hospitais da região e Capital são realizadas, com a finalidade de descobrir se algum paciente deu entrada com ferimentos a bala.

Após a reação, o grupo fugiu sentido ao bairro São José, em Ferraz de Vasconcelos. Na fuga, eles deixaram uma réplica de pistola. A investigação sobre o caso ficará a cargo da Delegacia de Poá. Até o fechamento desta reportagem, nenhum indivíduo havia sido capturado.