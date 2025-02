Polícias Municipal de Itaquá e Civil deflagram operação e prendem três membros da 'quadrilha do Pix'

A Polícia Municipal de Itaquaquecetuba e a Polícia Civil deflagraram, na madrugada desta quinta-feira (27), a Operação Raptor, que resultou na prisão de três homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em sequestros, conhecida como "quadrilha do Pix".

A ação cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em endereços de Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e bairros da zona leste da capital. Um suspeito foi detido em Itaquá, o segundo no Jardim Mabel, em São Paulo, e o terceiro em local não informado.

De acordo com as investigações, a quadrilha já é alvo de monitoramentos por participarem de roubos de carga e sequestros na região do Alto Tietê e na capital paulista. Além das prisões, os agentes apreenderam 10 aparelhos celulares, um notebook e uma CPU, que serão investigados, além de uma balança de precisão.

"A operação é resultado de um trabalho intenso de inteligência e cooperação entre as forças de segurança. Seguimos de forma integrada para combater o crime organizado", afirmou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

A operação contou com a participação de delegacias especializadas da Polícia Civil, incluindo o Setor de Investigações Gerais (SIG), Grupo de Operações Especiais (GOE), Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), Antissequestro, Núcleo de Cargas e o 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba, além das equipes da Polícia Municipal.

"Esse tipo de ação é fundamental para desarticular quadrilhas que atuam de forma violenta e colocam em risco o bem-estar da sociedade. À medida que as investigações continuam para identificar outros envolvidos, nossa Polícia Municipal segue cumprindo seu papel diariamente", destacou o prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues.