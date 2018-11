Populares impedem assalto e agridem ladrões de moto na Rua Prudente de Moraes

Populares intervieram em uma tentativa de assalto e agrediram dois bandidos nessa quinta-feira à noite (15), na Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), em Suzano. Com os ladrões, a polícia recuperou uma moto roubada. Nos últimos meses, a via tem registrado aumento em roubos, principalmente a motos de alta cilindrada. Em duas ocasiões, agentes da força de segurança trocaram tiros com criminosos.

O caso mais recente de assalto aconteceu por volta das 20h26. Um ferroviário seguia sentido Mogi das Cruzes, quando ladrões o abordaram. O assalto foi flagrado por populares, que reagiram ao crime e começaram a agredir os suspeitos.

As agressões se encerraram, depois que um policial à paisana viu a movimentação e se aproximou. O grupo, que teria atacado os bandidos, saiu do local.

Em seguida, uma viatura da Polícia Militar, que voltava do Instituto de Criminalística (IC) de Mogi das Cruzes, ficou no local e coletou os dados sobre a ocorrência.

Os bandidos precisaram ser levados ao Pronto-Socorro (PS) Municipal, em razão dos ferimentos causados durante as agressões.

Depoimento

Na delegacia, a dupla confessou a intenção de roubar a moto. Além disso, eles foram reconhecidos em outro assalto, também de uma moto, que aconteceu durante a tarde na cidade.

Agora, os suspeitos responderão por roubo tentado e roubo consumado