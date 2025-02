Portando drogas e dinheiro, homem é preso por tráfico em Poá

Um homem foi preso por tráfico de drogas em Poá, na tarde desta segunda-feira (3), na Rua Porangaba. O suspeito portava uma bolsa com 22 gramas de maconha e 22 gramas de cocaína, além de R$ 509.

O Boletim de Ocorrência (B.O) consta que policiais foram até a o local após receberem um disque denúncia sobre tráfico de drogas na Rua Porangaba.

Chegando ao local, foi visto um homem, que ao perceber os agentes, jogou no chão uma bolsa preta e tentou fugir, mas sem sucesso. Na revista pessoal nada foi encontrado.

Porém, na verificação da bolsa, foi encontrado 22 gramas de maconha, 22 gramas de cocaína, R$ 509 e um celular. O suspeito e os objetos foram encaminhados à Delegacia de Poá.

No Distrito Policial, foi solicitada perícia para as drogas, onde foram constatadas as quantidades de entorpecentes. Os objetos foram apreendidos e o suspeito preso.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Poá.