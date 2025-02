Posto de Saúde de Braz Cubas tem atendimento prejudicado após furtos de cabos de energia elétrica

A Secretaria Municipal de Saúde precisou suspender parte dos atendimentos no Posto de Saúde de Braz Cubas nesta quarta-feira (12/02) devido ao furto de cabos de energia elétrica ocorrido na unidade.

Os reparos na rede elétrica estão sendo providenciados, mas sem previsão de retorno devido à complexidade dos serviços e materiais necessários. Foi a terceira ocorrência em menos de oito dias.

As consultas, exames e demais procedimentos agendados estão sendo remarcados para novas datas. Já os atendimentos de urgência e emergência serão feitos no Pronto Atendimento do Jardim Universo, que fica na Rua Dom Luíz de Souza, 136, ou na UPA 24 horas mais próxima da residência do paciente.