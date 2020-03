Prefeitura de Ferraz decreta luto de 3 dias após assassinato de secretário de Esportes

Atualizado às 13h25

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos decretou luto de três dias pela morte do secretário de Juventude, Esporte Turismo e Qualidade de Vida, Francisco Pereira de Brito, o Dr. Tico. Em nota, a municipalidade elogiou o trabalho exercido pela vítima, que estava à frente da pasta de Esporte desde o início de 2017. A previsão é que o velório do secretário ocorra na Câmara Municipal da cidade, a partir das 17 horas. O enterro deve acontecer às 9 horas desta quarta-feira, 11, no Cemitério da Saudade, no bairro do Tanquinho.

"O titular da pasta era um excelente gestor. Lutando para fazer uma cidade melhor, oferecendo qualidade de vida aos munícipes por meio de várias ações de impacto. A municipalidade está consternada junto à família do Dr. Tico e presta as mais sinceras condolências pela irreparável perda", pontuou a nota.

O corpo do secretário foi liberado, na manhã desta terça-feira, 10, pelo Instituto Médico Legal (IML) de Suzano. Laudo deve indicar quantos disparos atingiram a vítima. O DS obteve, com exclusivadade, filmagem de um circuito de monitoramento o qual mostra os bandidos fugiram após executá-lo. (O vídeo pode ser visto na página do Diário de Suzano no facebook). Nelas, é possível ver um dos criminosos armado com uma arma longa.

Condemat

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê também emitiu nota manifestando pesar pelo falecimento Brito, o Tico, secretário municipal da Juventude, Esportes, Turismo e Qualidade de Vida de Ferraz de Vasconcelos. O texto diz que o secretário integrava as Câmaras Técnicas de Esportes e de Turismo do consórcio e participava ativamente das ações promovidas pelo Consórcio.

"No último sábado, ele esteve na abertura oficial da 3ª Taça CONDEMAT de Futsal em Salesópolis e, no domingo, acompanhou a estreia do time de Ferraz de Vasconcelos na competição, na cidade de Suzano. No ano passado, o secretário também comemorou a conquista do título da 1ª Taça CONDEMAT de Voleibol com a equipe feminina de Ferraz. Tico era conhecido entre os demais integrantes das Câmaras Técnicas principalmente pelo seu jeito simples e extrovertido", disse a nota.

"A Região perde um grande incentivador do esporte", disse o coordenador da Câmara Técnica de Esportes do CONDEMAT, Luiz Gustavo Macedo Santana. "Estava empenhado em recuperar o atraso e buscar o potencial turístico da cidade", lamentou Ricardo Balcone, coordenador da Câmara Técnica de Turismo.