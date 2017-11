Suzano determina avaliação de segurança em escola onde professora foi assaltada

A Prefeitura de Suzano determinou nesta quarta-feira (8) que a Guarda Civil Municipal (GCM) faça uma avaliação da segurança da Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) Avelino de Lima Franco, localizada no Miguel Badra. O procedimento foi decretado, depois que uma professora foi assaltada, na terça-feira (7), no estacionamento da unidade escolar. Imagens mostram o momento do assalto. Após o caso, um grupo de educadoras protestou em frente à escola reivindicando mais segurança. O movimento seguiu para Prefeitura para reforçar pedidos sobre providências no local.

Nesta quarta, depois do roubo, as portas da escola ficaram fechadas. Os funcionários e professores assumiram um dia de falta. Para não prejudicar os alunos da unidade, a pasta de Educação informou que o conteúdo do dia será reposto aos estudantes afetados. Em nota, o texto enviado também diz que as imagens da câmera de monitoramento do local foram fornecidas à Polícia Civil. Isto, porque, as filmagens poderão ajudar as autoridades a identificar o suspeito.

De acordo com a Prefeitura, a professora vítima do assalto está recebendo todo auxílio necessário. Sobre o crime, a administração municipal explica que o roubo ocorreu numa área do estacionamento dos funcionários, e que é afastada da entrada/saída dos alunos. No momento do crime, um agente de segurança escolar tentou fechar o portão para inviabilizar a saída do suspeito, mas teve de sair por ter sido ameaçado.

A pasta de Educação também destacou que solicitou apoio da Policia Militar (PM). Isto porque, segundo a Prefeitura, a questão de segurança pública é de responsabilidade do Estado. Até o fechamento desta publicação, a polícia não tinha pistas sobre a identidade do assaltante e, muito menos, se o carro da professora foi encontrado.