Preso em saída temporária de Natal participa de assalto e protagoniza perseguição

Uma perseguição terminou com dois indivíduos presos nesta quarta-feira (26), em Itaquaquecetuba. Os homens eram seguidos, após serem flagrados em um HB20 roubado, no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, um dos bandidos estava de saída temporária de Natal.

A ação se iniciou na Capital. Policiais do 29º Batalhão, responsável pelo policiamento no Itaim Paulista, patrulhavam pela aréa, quando suspeitaram de indivíduos em um carro branco. O motorista teria acelerado repentinamente, depois de ver a aproximação da viatura.

A fuga se estendeu a Itaquá. Agora, o cerco contou com viaturas do 35º Batalhão. Depois de minutos de perseguição, os bandidos abandonaram o carro e tentaram fugir a pé. No entanto, eles foram capturados na Rua Suzano.

Na delegacia, a vítima reconheceu os dois como autores do assalto, inclusive o preso em liberdade provisória. O caso foi registrado na Delegacia Central.