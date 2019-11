Preso por estupro e morte de adolescente tem prisão preventiva

A 3ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes decretou a prisão preventiva do homem apontado como responsável pelo estupro e morte da estudante Pamela Aparecida da Silva, de 14 anos, em junho de 2010. O homem, que já está preso, na Penitenciária de Lucélia, interior de São Paulo, irá responder por mais um crime sexual.

O desfecho do caso foi divulgado no final de outubro. O delegado Rubens José Ângelo, responsável pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), explicou que o autor do estupro e morte da adolescente foi descoberto graças a exames genéticos.

A investigação sobre o crime durou nove anos. Na época do crime, a vítima foi encontrada numa região de mata, na comunidade do Gica, com sinais de agressão e estrangulamento. Ela ia para à escola, quando foi estuprada e morta.

À reportagem, o delegado pontuou que todos policiais trabalharam na investigação, para elucidar o crime.