Preso principal suspeito de onda de assaltos a motoristas de ônibus em Suzano

Apontado como um dos principais responsáveis por uma onda de assaltos a motoristas de ônibus, um homem, de 44 anos, que tem passagens na Justiça por homicídio e roubo, foi preso pela Polícia Militar na terça-feira, 12, no cruzamento da Rua Euclídes Damiane e a Avenida Brasília, na Vila Amorim, em Suzano. Pelo menos cinco vítimas o identificaram em crimes anteriores, ocorridos no trajeto do Jardim Colorado-Miguel Badra.

Segundo a Polícia Militar, a prisão do suspeito pode dar resposta a uma dezena de crimes na cidade. Até o momento, ao menos, quatro motoristas o reconheceram. O DS vem noticiando um crescente aumento de assaltos durante a noite, em especial na região da Vila Amorim e Jardim Colorado.

CAPTURA APÓS ASSALTO

A captura do suspeito aconteceu cerca de 1h30 após o roubo a um coletivo na Rua Caboclos. Por volta das 6h30, um bandido roubou R$ 121,90 em moedas. As buscas se intensificaram e o homem foi localizado, por volta das 8 horas, no cruzamento de importantes vias da Vila Amorim.

Ainda segundo a PM, o suspeito preso apresentou versões contraditórias sobre a origem do dinheiro. Mas, uma testemunha foi peça chave para que o homem fosse preso em flagrante. Além disso, ele irá responder por outros crimes semelhantes.

O caso foi registrado no distrito central.