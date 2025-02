PRF apreende armas de calibre restrito durante fiscalização na Rodovia Presidente Dutra em Arujá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu três armas de fogo de calibre restrito durante uma abordagem de rotina na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Arujá. A ação ocorreu neste domingo (23), por volta das 16h30, no km 204 da rodovia Presidente Dutra, durante uma operação de fiscalização de alcoolemia.

Os policiais deram ordem de parada a um veículo Fiat/Fastback, com placas de Foz do Iguaçu/PR, conduzido por um homem que seguia para Reduto/MG. Durante a vistoria dos equipamentos obrigatórios no porta-malas, a equipe notou um volume suspeito na cintura do motorista, o que motivou a realização de busca pessoal. Na revista, os agentes encontraram duas pistolas — uma Colt M45 e uma Thunder 380 — e um revólver Rossi, escondidos junto ao corpo do condutor.

O homem afirmou ter adquirido as armas em Foz do Iguaçu/PR por R$ 12 mil e que as entregaria a um indivíduo em Minas Gerais como forma de pagamento de dívida. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao Distrito Policial de Arujá.