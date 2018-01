Polícia Rodoviária recupera carga de cervejas avaliada em quase R$ 120 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma carga de cervejas avaliada em R$ 119.246,22. O motorista assaltado encontrou os agentes durante patrulhamento na Rodovia Presidente Dutra (SP-60), em Santa Isabel, após ser abordado por criminosos na mesma via uma hora antes.

A vítima que trafegava com o caminhão na rodovia, no trecho de Arujá km 197, foi abordada por volta das 15 horas por dois veículos: um Fiat Uno prata e um outro automóvel na cor preta. Este último, com dois criminosos, sendo um deles armado com revólver. O motorista foi obrigado a entrar no carro dos assaltantes e liberado meia hora depois, no trecho de Santa Isabel.

Depois de ouvir a versão do homem, os agentes da PRF que estavam em patrulha realizaram buscas pela área e localizaram o caminhão e o semi-reboque roubados.

Os veículos estavam abandonados às margens da rodovia. Após a vistoria, foi verificada a carga, conforme a nota fiscal intacta. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial (DP) de Arujá.