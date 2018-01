Primas de 12 e 14 anos saem para ir ao mercado e desaparecem no Miguel Badra

Mais de 48 horas sem nenhuma notícia. Este é o período que a família das primas Eduarda da Silva Nesi e Maria Claudia Ramos da Silva, de 14 e 12 anos, respectivamente, buscam por informações que levem a encontrá-las. Elas estão desaparecidas desde este domingo (21), quando saíram para comprar pó de café num mercado, localizado no Miguel Badra, em Suzano.

Segundo o pai de Eduarda, Leandro Nesi, as estudantes conheciam pouco a região na qual desapareceram. Isto porque a filha tinha se mudado há poucos dias. Ele falou também que a família investigou, mas souberam que as garotas nem sequer passaram perto do mercado.

"Era a primeira vez que elas tinham ido a este comércio, porque minha filha se mudou há pouco tempo para a região com minha ex-companheira. Somos de Itaquaquecetuba. Ela conhecia pouquíssimo do bairro", explicou.

Nesi frisou que toda a família está mobilizada em busca de notícias. Inclusive, cartazes estão sendo colados na região. Além disso, por meios próprios, os familiares estão procurando câmeras de monitoramento que possam ter filmado as garotas passando, assim dando uma dica para qual região foram.

"Estamos desesperados. Além de toda a família, os amigos estão mobilizado. São dois dias sem nenhuma notícia. A gente continuará a procurá-las".

A família registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) sobre o desaparecimento. A Polícia Civil investiga o caso.

Quem tiver informações sobre o paradeiro das meninas pode ligar para o disque denúncia (181 ou 190). A família também pôs números à disposição para ajudá-los: 9-5825-1559; 9-5226-4437 e 47532737